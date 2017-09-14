زعيم ” الحوثيين “: صواريخنا باتت قادرة على الوصول إلى أبو ظبي و فلسطين

زعيم ” الحوثيين “: صواريخنا باتت قادرة على الوصول إلى أبو ظبي و فلسطين

أكد زعيم حركة “أنصار الله” اليمنية عبد الملك الحوثي أن الإمارات العربية المتحدة باتت في مرمى صواريخ الجيش واللجان الشعبية في اليمن، معتبرا أنه لا خلاص للمنطقة من أزماتها إلا بتحرك فاعل باتجاه السعودية لتغيير سياساتها العدائية.

وقال الحوثي في كلمة مباشرة له اليوم الخميس: إن الإمارات باتت من الأن فصاعدا بلدا غير أمن، وتحت إمكانية القصف الصاروخي وفي أي وقت، مشيرا إلى أن القوة الصاروخية اليمنية قامت خلال الشهر الهجري الحالي بتجربة صاروخية يصل مداها إلى أبوظبي.

وأضاف في المسار البحري باتت لدينا قدرات بحرية يمكنها أن تصل إلى الموانئ السعودية بل إلى الشواطئ الفلسطينية.

وقال: أمريكا وإسرائيل وراء المحن والأزمات في منطقتنا، وأن: التدخل السعودي والإماراتي في اليمن جاء بقرار أمريكي مباشر، معتبرا أن أمريكا وإسرائيل تسعيان في إطار واحد للهيمنة على المنطقة.

وأوضح أن الصمود في سوريا والعراق ولبنان وصمود الشعب اليمني العظيم كان سببا في تراجع المشروع الأمريكي، مشيرا إلى أن الشعب اليمني أسهم بشكل كبير في تراجع المد التكفيري.(sputnic)