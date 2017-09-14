” سامسونغ ” تخطط لإصدار هاتفها الجديد القابل للطي في العام المقبل

لم تكن شركة #سامسونغ واضحة بشأن تطويرها الشاشة القابلة للطي منذ اقتُرحت التقنية للمرة الأولى في عام 2013 معرض الالكترونيات الاستهلاكية، لكن أصبح لدينا أخيرًا دليل ملموس، وقال رئيس الأعمال في سامسونغ، دونغجين كوه، للصحفيين أن الشركة تخطط لإصدار هاتف غالاكسي نوت قابل للطي في عام 2018.

وما زالت الشركة مترددة في كشفها عن الشاشة الجديدة القابلة للطي، وفقاً لشبكة مرصد المستقبل، وأضاف كوه: “عندما نتغلب على بعض المشاكل بشكل نهائي، سنعلن عن المنتج. نعمل على تجاوز العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها، فنحن لا نريد أن ننتج عددًا قليلًا ونبيعه ثم نتوقف، بل نريد تعرف سامسونغ بأنها منتجًا مذهلًا لم يدخل كوه في التفاصيل عن ماهية تلك العقبات”.

وبدأت سامسونغ بإدخال تقنيات مماثلة في هواتفها منذ إصدار الجيل الأخير من سلسلة غالاكسي إس، لهذه الهواتف شاشات منحنية الأطراف تتسع لمحتوى أكبر من المعتاد، إن تنفيذ هذه التقنية الأقل تقدمًا يثير بعض الأسئلة عن الشاشات الموعودة. لم يشمل صنّاع التطبيق إمكانية انحناء الشاشة في النماذج الحالية، لذلك سيكون ممتعًا أن نرى إلام ستؤدي مثل هذه الخطوة الهائلة.

وتعمل شركات الإلكترونيات الأخرى أيضًا على تطوير شاشات قابلة للانحناء والطي. عرضت شركة لينوفو الحاسوب اللوحي فوليو القابل للطي ليصبح بحجم هاتف ذكي، في مؤتمر لينوفو العالمي للتقنية لهذا العام في يوليو/تموز.

ولم تقدم الشركة أي وعود بشأن إصدار المنتج في ذلك الوقت، لذلك بقي ما أحرزوه من تقدم تقني غير معروف نسبيًا.

وشهدت الهواتف الذكية تطورًا ملحوظًا من حيث الأداء مع كل جيل جديد. ويبدو أن الشاشات القابلة للطي ستكون إضافة مذهلة إلى أجهزة الحواسيب الجيبية.