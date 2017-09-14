صحيفة بريطانية : دييغو كوستا قد ينضم إلى الهلال السعودي

أكدت تقارير إعلامية #بريطانية، أن اللاعب الإسباني #دييغو_كوستا قد ينضم إلى صفوف الهلال السعودي على سبيل الإعارة، تمهيداً لعودته إلى #أتلتيكو_مدريد الإسباني في الانتقالات الشتوية.

وقالت صحيفة “دايلي ميل” إن كوستا لا يرغب في البقاء في إنكلترا، وهو يقيم حالياً في مدريد، بعد أن أخبر إدارة ناديه الحالي تشيلسي نيته العودة إلى أتلتيكو مدريد.

ولم يتمكن كوستا من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية، وسيتوجب عليه الانتظار حتى سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بسب العقوبة الموقعة “الروخيبلانكوس” عليه من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والتي حرمته من إبرام تعاقدات جديدة.

وسيضطر كوستا للانتظار حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، إذ سيتسنى حينها لأتلتيكو التعاقد مع لاعبين جدد، لكنها فترة طويلة سيتغيب خلالها اللاعب الإسباني عن الملاعب، مما قد يؤثر سلباً على لياقته ومستواه الفني.

وقالت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، أن نادي الهلال السعودي قد يطلب اللاعب على سبيل الإعارة حتى يناير المقبل، أي فترة تغيبه عن الملاعب، مقابل 8 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يتوصل تشيلسي والهلال إلى اتفاق خلال سبتمبر (أيلول) الجاري بشأن عقد الإعارة، ليعود بعدها إلى صفوف فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

يذكر أن الهلال أغلق صفقات اللاعبين الأجانب الثلاثاء، بعد أن تعاقد مع المهاجم الفنزويلي ريفاس قادماً من صفوف الشارقة الإماراتي.