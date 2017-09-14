طرطوس : وفاة طالب بكالوريا سقط على رأسه جراء دفع صديقه له من على سور المدرسة ! ( صور )

طرطوس : وفاة طالب بكالوريا سقط على رأسه جراء دفع صديقه له من على سور المدرسة ! ( صور )

شيعت مدينة “دريكيش” بريف طرطوس، طالباً قضى على يد صديقه، وسط ظروف غامضة.

وذكرت شبكات إخبارية محلية موالية، أول أمس الثلاثاء، أن الشاب “ابراهيم فجر درغام”، وهو طالب بكالوريا في مدرسة محمد علي مصطفى، توفي بعد شجار مع أحد أصدقائه.

وانقسمت المصادر الموالية بين قائل إن صديقه قام بدفعه من على سور المدرسة، وقائل إن التحقيقات جارية وسبب الوفاة لم يعرف بعد.

وانتشرت صور تظهر تشييع الشاب في مدينته، أمس الأربعاء، في وقت طالب فيه مدونون موالون بإعادة تفعيل “مادة العسكرية” لأنها كانت تضبط الطلاب وتمنع التجاوزات، على حد زعمهم.