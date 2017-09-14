” على حاجز أمن الدولة ” .. عشرات الضحايا و المصابين جراء حادث سير مروع على أوتستراد ” حمص – دمشق ” ( صور )

” على حاجز أمن الدولة ” .. عشرات الضحايا و المصابين جراء حادث سير مروع على أوتستراد ” حمص – دمشق ” ( صور )

قالت وسائل إعلام موالية إن 10 أشخاص توفوا وأصيب آخرون، جراء حادث سير مروع، الأربعاء، على أوتستراد حمص – دمشق الدولي.

وذكر الإعلام الموالي أن شاحنة كبيرة اصطدمت بـ 3 حافلات نقل ركاب وسيارة أخرى، ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 10 أشخاص، إلى جانب إصابة آخرين.

ووقعت الحادثة بالقرب من جسر بغداد (على حاجز أمن الدولة) على الأوتستراد الدولي “حمص – دمشق”.

وتناقلت مصادر موالية أسماء عناصر من الميليشيات النظامية مؤكدة أنهم من بين الضحايا.