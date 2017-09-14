” فيسبوك ” ينقذ عالماً مصرياً من التسول .. و شيخ الأزهر يتدخل

عقب تداول قصته على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل شيخ الأزهر لإنقاذ عالم دين مصري ورعايته وتكريمه، جاء ذلك بعدما نشر شاب مصري تدوينة على “فيسبوك” قال فيها إنه التقى شيخا مسنا في حالة يرثى لها وذلك بأحد المساجد بمنطقة الجبل الأخضر شرق القاهرة، وكانت المفاجأة كما ذكرها الشاب المصري أن هذا الشيخ الطاعن في السن عالم أزهري كبير أحيل للتقاعد وتدهورت حالته الصحية والمادية.

وقال الشاب إن الشيخ هو عبد الحميد متولي خشبة أستاذ علم التفسير بالأزهر، وفق ما اوردت قناة العربية السعودية، وكان يقدم أشهر برنامج ديني على التلفزيون المصري وهو “حديث الروح”، مع علماء وشيوخ الأزهر، مثل الدكتور عبد الله شحاتة، والإمام الراحل الدكتور جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر، وإمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، مطالبا في تدوينته بضرورة تكريم هذا العالم وانتشاله من ظروفه الصعبة.

التدوينة شاركها الآلاف ووصلت لشيخ الأزهر الذي قرر رعاية الشيخ وتكريمه.

وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرر اتخاذ ما يَلزم، ومتابعة حالة الدكتور عبد الحميد محمود متولي خشبة، أستاذ التفسير وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية، حتى يحيا حياة كريمة تليق به كعالم أزهري، وذلك بعدما علم الطيب بتدهور حالته الصحية والمالية.

وأضاف وكيل الأزهر أن الطيب وجه بزيارة العالم الجليل ومتابعة حالته واتخاذ ما يَلزم، و”أرسلنا له على الفور أحد شباب الباحثين بالأزهر للوقوف على كافة التفاصيل وبحث حالته ورعايته وتكريمه.”