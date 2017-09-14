في كندا .. ” كلب ” يرشح نفسه لشغل منصب العمدة !

نشر مدرب الكلاب غلين ريدموند مقطع فيديو وهو يروج لأحد الكلاب كمرشح جديد لشغل منصب عمدة مدينة سانت جونز الكندية.

وتأتي حملة ريدموند للترويج للكلب فين الذي يعد رمزاً للعمل الدؤوب في محاولة منه لتشجيع السكان لاختيار مرشح مناسب للمنصب يعنى بخطط تطوير المشاريع وتنظيم الضرائب، وتنفيذ مشاريع خاصة بالخدمات العامة.

وقال ريدموند لقناة “سي بي سي” الأمريكية : “ينتمي فين لفصيلة كلاب القطعان الأسترالية التي تتميز بتفانيها في العمل، فهو لا يكلّ أبداً”.

ويطمح ريدموند عبر ترشيحه الرمزي للكلب، إلى تشجيع المرشحين الآخرين لمنصب العمدة على العمل بشكل جاد لحل مشاكل المدينة وانجاز المهام على أتم وجه.