“ليرك سبيكر” .. مكبر صوت يجعلك ترى كلمات الأغنية تتحرك أمامك ( فيديو )

طرحت شركة يابانية تدعى كوتوداما في الأسواق الأمريكية أخيراً مكبر صوت بصري يجعل كلمات الأغنية تتحرك أمام عين المستمع، لتصل الأغاني إلى أذنه فيستمتع بها ويُمتع بصره في الوقت ذاته بكلماتها الرقيقة أثناء تمايلها على شاشة الجهاز متحركة، ويتمكن من حفظها أيضاً.

وأطلقت الشركة اليابانية جهازها “ليرك سبيكر” التي تصفه بأنه أول مكبر صوت بصري في العالم، العام الماضي في الأسواق اليابانية، حيث تقوم الشركة بصنعه يدوياً وتنتج نحو 15 مكبر صوت شهرياً، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ويأتي الجهاز بتصميم بسيط وأنيق، مزود بشاشة عرض من نوع “إل سي دي” لعرض كلمات الأغاني بشكل متحرك، ومكبرين صوت في الجزء الأمامي مع مفتاح للتحكم في الصوت، وقرص دائري في الجزء الخلفي يحمل كمبيوتر يقوم بتوليد الكلمات والرسومات الغرافيك.

أوضحت الشركة أنه عند تشغيل الأغاني على مكبر الصوت تتحول اللوحة الخلفية إلى اللون الأبيض الحليبي، لتعرض الشاشة الأمامية الكلمات بينما تتحرك وتتمايل.

وأشارت الشركة إلى أن التكنولوجيا التي يعتمد عليها جهازها يعود إلى شركة “سينك باور كوربوريشن” (PetitiLyrics) والتي تعد أكبر قاعدة بيانات لكلمات الأغاني في اليابان، وبمجرد أن يتم التعرف على الأغنية، يتم تحليل المزاج ويقوم ما يسمى بـ “محرك التعبيرات” باختيار الخطوط والرسوم تبعاً لذلك، فعلى سبيل المثال عند سماع أغنية عاطفية بطيئة يتم عرض خط رقيق عبر مكبر الصوت.

وفي حال عدم عثور المحرك على كلمات الأغنية، يعرض مكبر الصوت الرسومات رسومات مجردة تتحرك بالتزامن مع الموسيقى.

ويتوفر تطبيق للتحكم في المكبر عبر الهاتف الذكي، إلا أنه لا يدعم سوى واي فاي وليس البلوتوث، وبالنسبة لهواتف أندرويد يتوافق التطبيق وخدمة سبوتيفاي فقط، أما بالنسبة لهواتف “آي أو إس” فيدعم التطبيق أبل ميوزيك و”ديزير” وغوغل بلاي وساوند كلاود ويوتيوب وغيرهم من الخدمات التي تبث الموسيقى.

ويبلغ سعر مكبر الصوت الياباني 4.500 دولار أمريكي عبر موقع “fancy.com”، بحسب موقع “ذي فيرج” المعني بالأخبار التقنية.