مئات السيدات في 14 مدينة مختلفة .. تركيا : القبض على شبكة دعارة غير مرخصة تعمل عبر الإنترنت

ألقت قوات الأمن التركية القبض على 20 شخصًا خلال عملية أمنية استهدفت شبكة دعارة غير مرخصة تقدم خدماتها عبر الإنترنت من خلال 700 سيدة في 14 مدينة مختلفة، متخذة من مدينة أضنة مركزًا لنشاطها المشبوه.

وبحسب مصادر أمنية فقد عثرت قوات الأمن على مبالغ قدرت بنحو 6.5 مليون ليرة تركية في حسابات المتهمين، الذين أوضحوا أن ربحهم الشهري من الشبكة وصل إلى 60 ألف ليرة تركية شهريًا.

وذكرت مصادر مطلعة أن الشبكة توسعت في عدة مدن تركية، ويمتلك قادتها شركة للدعاية والإعلان.

وجاءت عملية القبض والاحتجاز بعد مراقبة استمرت على مدار ثلاثة أشهر، وتوجه لهم الجهات الأمنية تهم: “التشجيع على الفاحشة”، و”التوسط في الفاحشة”، و”توفير المكان والإمكانيات للفاحشة” و”تسهيل الفاحشة”.

وكان من اللافت أيضًا وجود عدد من الشباب المشاركين في برامج الزواج المثيرة للجدل على القنوات الفضائية الخاصة في تركيا من بين المعتقلين.

وأكدت المصادر الأمنية أن مواقع الدعارة من تصميم بوكيت ك. بالغ من العمر 31 عامًا، ومسؤول عن إدخال مواصفات السيدات الجسدية من حيث الطول والوزن ولون الشعر إلى الموقع على الإنترنت، وقد ألقي القبض عليه بصحبة صالح جيم ك (25 عامًا) المسؤول عن بقاء الموقع الإلكتروني نشطًا بشكلٍ دائم بعيدًا عن غلق هيئة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشخص آخر يدعى رسول أو. (26 عامًا).

يُذكر أن الدعارة في تركيا قُنِّنت بموجب المادة رقم 227 من القانون الجنائي رقم 5237 الذي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ آيلول عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران عام 2005.

وتنص المادة المشار إليها على السجن من سنتين لأربع سنوات فقط لمن يشجعون على الرذيلة ويسهلون الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب قانونياً. (ZAMAN)