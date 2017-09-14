ما هي حقيقة الأطعمة المقوية للرغبة الجنسية ؟

هل قرأت عن الأطعمة التي تزيد من الرغبة الجنسية، والأطعمة التي تثبّطها؟ هذه ادعاءات تفتقر للإثبات العلمي، بحسب طبيبة علم النفس السريري لين إلدين نيزين.

وتضيف إلدين نيزين: “يربط البعض بين الأطعمة المقويّة للرغبة الجنسية وأشكالها التشريحية، ما يؤدي إلى استنتاج أن الأطعمة التي تشبه الأعضاء التناسلية لدى الجنسين لديها خاصيات تقوية الرغبة الجنسية، مثل فاكهة الأفوكادو بالنسبة للنساء أو الموز بالنسبة للرجال.”

لكن، الأثر النهائي في سرير الزوجية يعود إلى هرمون التستوستيرون، والذي يزيد من الرغبة الجنسية لدى النساء والرجال معاً، وفق ما اوردت شبكة سي إن إن، ولا يوجد هذا الهرمون في الطعام، لكن يمكن زيادة نسبته عن طريق تعاطي مكملات التستوستيرون تحت إشراف طبي.

الصحة الجنسية في صحة القلب

وتشير إلدين نيزين إلى أن صحة الحياة الجنسية تكمن في صحة وظائف القلب والأوعية الدموية، لأنها مسؤولة عن ضخ الدم في الأعضاء التناسلية لدى الشعور بالشهوة. وتؤدي مشاكل القلب والأوعية الدموية إلى تراجع ضخ الدم في تلك الأعضاء وبالتالي التأثير على أدائها.

هذا يعني أن اختيار الأطعمة المفيدة لصحة القلب والشرايين سيعود بفائدة على الصحة الجنسية، والطعام هو مصدر أحادي أكسيد النيتروجين، وهو المركب المسؤول عن تفاعل الجسم مع المحفزات الجنسية.

الأطعمة المحسنة للأداء الجنسي

وفيما يلي الأطعمة الغنية بأحادي أكسيد النيتروجين، والمفيدة للقلب والشرايين:

أولاً: الأطعمة الغنية بالبروتينات، كاللحوم، والأسماك، والبيض، ومشتقات الحليب، والمكسرات، والبقول.

ثانياً: الخضار الخضراء مثل السبانخ والبروكولي، لما تحتويه من عنصر النيتروجين.

ثالثاً: الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة كالتوت والفراولة والرمان.

رابعاً: الشوكولاته السوداء.