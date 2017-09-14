مصرية تقتل زوجها بـ 25 طعنة و ” تقطع لسان ” حماتها

قتلت سيدة مصرية زوجها البالغ من العمر 32 عاما بعد أن طعنته بالسكين 25 مرة في أنحاء متفرقة من جسده، ولم تكتف المتهمة “اعتماد” البالغة من العمر 29 عاما بجريمتها، بل أقدمت على ذبح والدته وقطع لسانها، بعد منعها من زيارة والدها قبل وفاته.

وبحسب ما نقلت قناة روتانا السعودية عن وسائل إعلام مصرية، أوضحت اعتماد أنها تزوجت من عبدالراضي قبل عامين، وبعد الزواج أصرت والدته على عدم زيارتها لأهلها بالصعيد، مؤكدة أنهم منعوها من زيارة والدها الذي كان يعاني من مرض الكبد بسبب بعد المسافة بين الجيزة والصعيد.

وأشارت اعتماد إلى أن أحد الأهالي أبلغها عبر الاتصال بها أن والدها في حالة حرجة وتم نقله للمستشفى، وتابعت: “ظللت لمدة يومين أطالبهم بزيارته لكن حماتي رفضت”.

وعندما علمت اعتماد بوفاة والدها طالبت زوجها ووالدته بالسفر لدفن جثته وأخذ العزاء لكن الزوج أخذ يماطل ورفضت والدته أيضًا، وواصلت قائلة: “مكثت في المنزل حتى خلد الزوج ووالدته للنوم، وتسللت نحو المطبخ لإحضار السكين وقتلت الزوج أولا وأنا في حالة من الهياج، وبعدما استيقظت والدته قابلتها بطعنة في قلبها، بعد ذلك قمت بذبحها وقطع لسانها”.

وأضافت: “ذهبت لقبر والدي لعدة ساعات ثم توجهت لقسم الشرطة واعترفت بالواقعة.. لم أقم بشيء خاطئ فهم يستحقوا القتل حرموني من أبي”.

وقضت محكمة الجيزة بالسجن المؤبد لـ”اعتماد. س” بسبب الاتهامات الموجهة إليها، لتصرخ مرددة “ انا مظلومة”.