مصر : السلطات تحقق بوفاة طالبة سورية وسط ظروف غامضة و تعرض جثتها على الطب الشرعي

قالت وسائل إعلام مصرية إن “نيابة الأربعين بالسويس، قررت يوم الأربعاء عرض جثة طالبة تحمل الجنسية السورية على الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها ومعرفة أسباب الوفاة”.

وذكرت أن “اللواء محمد محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين بقيام أحد المستشفيات الخاصة بتحرير محضر بقسم الشرطة الأربعين بوفاة الطالبة صباح محمد وحيد (22 عاماً) سورية وصلت المستشفى في حالة مرضية شديدة”.

وأكدت التحريات الأمنية أن “الطالبة السورية كانت قادمة من مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء ووصلت نفق الشهيد أحمد حمدي وعندما ظهر عليها المرض والإعياء نقلت إلى أحد المستشفيات الخاصة بحي الأربعين وقبل وفاتها أكدت أنها تعرضت للمرض في شرم الشيخ وتم إعطاؤها حقنة في أحد المراكز الطبية”.

وقررت النيابة العامة عرض جثة الطالبة على الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.