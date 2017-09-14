مورينيو : بول بوغبا قد يغيب عن الملاعب لأسابيع

المح البرتغالي #جوزيه_مورينيو مدرب #مانشستر_يونايتد الإنكليزي إلى احتمال غياب نجمه الفرنسي #بول_بوغبا لأسابيع جراء الإصابة التي تعرض لها الثلاثاء أمام بازل السويسري في دوري ابطال أوروبا.

واضطر مورينيو إلى اخراج بوغبا في الدقيقة 18 لتعرضه إلى إصابة في الفخذ، لكن هذا لم يمنع مانشستر من تحقيق عودة قوية إلى دوري الأبطال بالفوز بثلاثية للبلجيكيين مروان فيلايني (بديل بوغبا) وروميلو لوكاكو وماركوس راشفورد.

وقال مورينيو لتلفزيون النادي بشأن خطورة إصابة بوغبا: لا أعرف ولكن من خلال خبرتي أعرف أنها إصابة عضلية، واعتقد أن الإصابة العضلية تبعدك عن اللعب لأسابيع.

وتابع: تبدو بالنسبة لي (كأنها إصابة في العضلة الخلفية)، ولكن لم اتحدث حتى الآن مع الجهاز الطبي.

وأشار مورينيو إلى أن لديه الخيارات في وسط الملعب للمباراة المقبلة يوم الأحد ضد إيفرتون في الدوري الإنكليزي منها الإسباني أندير هيريرا ومايكل كاريك وفلايني والصربي نيمانيا ماتيتش.

وغاب مانشستر يونايتد عن دوري الأبطال في الموسم الماضي لحلوله خامسا في الدوري الإنكليزي الممتاز، ثم أنهى الموسم المنصرم سادسا لكنه عاد الى المسابقة القارية الأم بفضل احرازه لقب الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” للمرة الأولى في تاريخه. ( AFP )