هل سعر هاتف ” آي فون ” الجديد مبالغ به ؟

قال رئيس شركة Graphene Ventures نبيل النور برهانو، إن سعر “آيفون X” البالغ 1000 دولار “سيكون من الصعب تبريره بموجب التحديثات الحالية عليه”، موضحاً أن آيفون يمثل 70% من دخل شركة “أبل” وهناك انخفاض في إيراداته.

وأشار برهانو باتصال مع قناة العربية السعودية عبر الهاتف من سان فرانسيسكو، إلى هدف أبل أن تقلل من أثر الهبوط في إيراداتها من هاتف آيفون من خلال قدرتها على التطوير.

واعتبر أن المستخدمين الذين لديهم ولاء عالٍ لهواتف آيفون، سيكونون مستعدين لدفع هذه القيمة من السعر، لكنه شكك في إقبال المستخدمين الآخرين الذين قد لا ترضيهم المميزات الجديدة التي ربما جرى عرضها بطريقة احترافية لكنها موجودة في هواتف منافسة أيضاً.

وتحدث عن تميز أبل بالجودة أكثر من اعتمادها على الابتكار، مؤكدة أن نسبة الثقة العالية لدى المستهلك تساعد الشركة على مواصلة إطلاق المزيد من التكنولوجيا المتطورة.