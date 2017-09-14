هل يوقف ميسي 3 مباريات بسبب هذه اللقطة ؟

أصر النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي على حكم مباراة #برشلونة و #يوفنتوس ، السلوفيني دامير سكومينا، أن يمنح اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش بطاقة صفراء، بعد عرقلته خلال هجمة مرتدة للنادي الكاتالوني، لكن الحكم وجه بطاقته لـ “البرغوث” بسبب سحبه من كتفه أثناء توجهه لإنذار بيانيتش.

وتألق ميسي في المباراة، وقاد فريقه الكاتالوني لضرب “السيدة العجوز” بثلاثية نظيفة، بإحرازه الهدفين الأول والثالث ومساهمته في الثاني، الذي أحرزه الكرواتي راكيتيتش.

ومن المؤكد أن حكم المباراة السلوفيني كتب في تقريره عن حادثة ميسي، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ومن المتوقع أن تنظر لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الواقعة، وقد تفرض عقوبات على أفضل لاعب في العالم 5 مرات، تصل إلى الإيقاف 3 مباريات.