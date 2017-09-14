وسائل إعلام لبنانية و إسرائيلية : وفاة مرافق حسن نصر الله و ” زوج إحدى بناته ” .. ” لا تفاصيل و لا موعد للتشييع “

وسائل إعلام لبنانية و إسرائيلية : وفاة مرافق حسن نصر الله و ” زوج إحدى بناته ” .. ” لا تفاصيل و لا موعد للتشييع “

قالت وسائل إعلام لبنانية وأخرى إسرائيلية، الأربعاء، إن أحد مرافقي أمين عام حزب الله “حسن نصر الله” توفي، وسط ظروف غامضة.

ونقل موقع “لبنان 24” اللبناني الإخباري عن مصادر بقاعية أن “الحاج موسى محمد وهبي الملقب بأبو علي” توفي، لافتاً إلى أنه من بلدة بريتال البقاعية.

وذكر المصدر ذاته أن وفاة أبو علي الذي عمل في فترة سابقة كمرافق لنصر الله، أعلنت في وقت متأخر من مساء الاثنين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، أو تحديد موعد للتشييع.

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة “24” الإماراتية عن “التلفزيون الإسرائيلي” الذين نقل بدوره عن مصادر مسؤولة، تأكيد وفاة “قائد الحرس الخاص بنصر الله”.

وأضافت المصادر، بحسب ما نقلت الشبكة، أن “وهابي ينحدر من قرية بريتال الموجودة في البقعة اللبنانية وهو زوج لإحدى بنات نصر الله، وأبرز المقربين له، الأمر الذي يدفع للتأكيد على أن موت أبو علي تحيطه ألغاز كثيرة”.