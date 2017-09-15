ألمانيا : القبض على 3 شبان سوريين اعتدوا بالضرب على قاصر سوري في ” كيمنتس “

ألمانيا : القبض على 3 شبان سوريين اعتدوا بالضرب على قاصر سوري في ” كيمنتس “

ألقت الشرطة الألمانية القبض على ثلاثة شبان سوريين، هاجموا قاصراً سورياً رابعاً، وأوسعوه ضرباً، في مدينة كيمنتس، شرقي البلاد.

وقال موقع تاغ “24”، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن ثلاثة شبان سوريين هاجموا رابعاً، الثلاثاء، عند الساعة التاسعة والنصف مساء، وسرعان ما وصلت الشرطة وألقت القبض على الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عاماً.

وأثناء تقديم الإسعاف للشاب السوري البالغ من العمر 16 عاماً، قال إن الشباب الثلاثة هاجموه وأبرحوه ضربا، دون الكشف عن الأسباب.

وألقت الشرطة القبض على الثلاثة بتهمة التسبب بأذى جسدي خطير.