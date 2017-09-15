ألمانيا : بوجود 6 آلاف ماركة مسجلة .. البيرة باتت ” مزعجة في الميدان التجاري “

تشترك صناعتا السيارات والبيرة في ألمانيا بعدة قواسم، فهما صناعتان كبيرتان، ما تزالان موضع تقدير في معظم أنحاء العالم.

ومع ذلك، فإن المبيعات الداخلية آخذة في الانخفاض، لهذا تقدم هاتان الصناعتان المزيد من الأنواع، فالجميع يجب أن يحصل على السيارة المناسبة له، وعلى بيرته المفضلة.

وقالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن موضوع البيرة بات مزعجاً في ميدان التجارة الألمانية، حيث يوجد في ألمانيا حالياً 1400 مصنع للبيرة، و6 آلاف علامة تجارية، والعدد في ازدياد، وفي الوقت نفسه، فإن الطلب على البيرة في انخفاض منذ 30 عاماً، واذا أرادت محلات السوبر ماركت أن تعرض جميع أنواع البيرة على رفوفها، فيجب أن تكون مساحتها ضعف حجمها الحالي، وبالطبع هذا مستحيل.

إن أصناف البيرة “فايسين، بيلس، إكسبورت بيرة” تتراجع مبيعاتها بشكل كبير، في حين تنمو مبيعات البيرة الخفيفة و”الخاصة”، وازدادت شعبية البيرة الخالية من الكحول بشكل كبير بين الزبائن، بينما يحافظ نوع البيرة “بيلس الكلاسيكي”، على مركزه، كونه الأكثر مبيعاً.

وذكر موقع “نويتس” الألماني، بحسب ما ترجم عكس السير، أن ما يهم أصدقاء البيرة بشكل أساسي هو مناسبة سعرها، ومع ذلك، فإنه ليس من المجدي أن يقوم كل مصنع جعة بتصنيع زجاجة بيرة جديدة وإدخالها إلى السوق، وهذا ما يفسر اختفاء العديد من ماركات تصنيع البيرة، الممزوجة بغيرها من المشروبات، بعد وقت قصير من ظهورها، ومن جهة ثانية، فقد أصبح العثور على العلامة التجارية المفضلة لدى الزبون أمراً مرهقاً، نتيجة لكثرة أنواع البيرة وماركاتها.

الجدير بالذكر، أنه في المتوسط، يشرب كل ألماني 104 لتر من البيرة سنوياً.