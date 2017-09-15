ألمانيا : تحية نازية من ألماني و سكين يحملها سوري تستدعي تدخل الشرطة في دريسدن

ألمانيا : تحية نازية من ألماني و سكين يحملها سوري تستدعي تدخل الشرطة في دريسدن

أظهر شاب سوري سكيناً في حانة، بعد أن قام ألماني بالتحية النازية، ما اضطر لاستدعاء الشرطة، في دريسدن، شرقي ألمانيا.

وذكرت مجلة “فوكوس” الألمانية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه تم استدعاء الشرطة إلى الحانة الواقعة في شارع تاراندتر شتراسه، في المدينة.

وعبر أحد زبائن الحانة (30 عاماً) عن شعوره بالتهديد من الشاب السوري (25 عاماً)، وقام بإبلاغ الشرطة.

ونقلت الصحيفة عن الرجل قوله إن الشاب السوري حمل سكيناً وواجهه بها.

وفي سياق عرض البلاغ، عرف بأن الزبون كان قد أدى التحية النازية عدة مرات في الحانة، تحت تأثير قوي للكحول.

وتولت الشرطة التحقيق في قضيتي التهديد واستخدام إشارة لمنظمة محظورة دستورياً.