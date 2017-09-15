ألمانيا تستعيد صدارة التصنيف العالمي الشهري للفيفا

استعادت ألمانيا صدارة التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات الذي تقوم به الفيفا، على حساب البرازيل، في حين صعدت بلجيكا أربعة مراكز لتصبح خامسة.

عربيا، تقدم المنتخب السعودي لكرة القدم ستة مراكز، إثر حجزه مقعدا في مونديال روسيا 2018، بعد الفوز على اليابان في الجولة الأخيرة لتصفيات آسيا، وأصبح يحتل المركز الـ53 عالميا.

وتراجع المنتخب المصري خمسة مراكز، ليصبح في المركز 30، فيما تقدمت تونس ثلاثة مراكز لتصبح في المركز 31، في حين استمر تراجع المنتخب الجزائري الذي خسر 14 مركزا ليصبح الثاني والستين عالميا.

وكانت ألمانيا قد عززت صدارتها للمجموعة الثالثة ضمن تصفيات القارة الأوروبية لمونديال 2018، بعد فوزها بمباراتيها في سبتمبر (أيلول) أمام كل من جمهورية تشيكيا (2 – 1) والنرويج (6 – 0)، لترفع عدد انتصاراتها المتتالية إلى ثمانية في مجموعتها.

وخسرت الأرجنتين المركز الثالث لمصلحة البرتغال التي تقدمت ثلاثة مراكز.

وحققت بلجيكا أكبر تقدم بين المنتخبات العشرة الأولى، بفضل انتصاريها على جبل طارق (9 – 0) واليونان (2 – 1) وكونها أول ممثل عن أوروبا يتأهل إلى العرس العالمي.

أما فرنسا فتقدمت مركزا واحدا لتصبح ثامنة خلف سويسرا، بعد فوزها الصريح على هولندا برباعية نظيفة، وتعادلها السلبي المخيب مع لوكسمبورغ.