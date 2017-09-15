ألمانيا : لاجئون مرحلون مدانون بارتكاب جرائم جنسية يصلون إلى بلادهم .. و وزير الداخلية يؤكد مواصلة سياسة الترحيل

وصلت طائرة المرحلين من ألمانيا يوم أمس إلى مطار كابول في أفغانستان، حاملة معها مرتكبي الجرائم الجنسية.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الطائرة أقلعت في الساعة 7:36 من مساء الثلاثاء من مطار دوسلدورف، بولاية شمال الراين، غربي ألمانيا.

وأضافت أنه كان على متن الطائرة ثمانية أفغان تم ترحيلهم إلى وطنهم من قبل العديد من الولايات الاتحادية، موضحةً أن جميع المرحلين هم من مرتكبي الجرائم، ومعظمها جرائم جنسية.

وكان أربعة أفغان من المرحلين محتجزين في سجن يسبق الترحيل بولاية شمال الراين، وجميع المرحلين هم في بداية العشرينيات من العمر، وكانوا قد تورطوا بجرائم وحشية، وفقاً للصحيفة.

وتشمل أفعال المرحلين، الاعتداء الجنسي باستخدام العنف، مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي بالأطفال والتحرش الجنسي الخطير، بالإضافة لعشرات الجرائم الأخرى مثل السطو والسرقة.

ودافع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير عن ترحيل هؤلاء اللاجئين بالقول: “كل الأفراد الثمانية الذين تم ترحيلهم أُدينوا بجرائم كبيرة، كل حالات الترحيل كانت قادمة من السجن الجنائي، ومن سجن الترحيلات في حالة واحدة”، وأضاف أن “الرجال الأفغان الذين تم ترحيلهم من ولايات بافاريا وشمال الراين-ويستفاليا وهامبورغ، ارتكبوا جرائم جنائية كبيرة”.

وأكد دي ميزير مواصلة هذه السياسة في المستقبل أيضاً، مضيفاً أنه من المقرر إصدار تقرير جديد عن الأوضاع الأمنية في أفغانستان الخريف المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة الألمانية ستظل حتى ذلك الحين متمسكة بسياستها الحالية في ترحيل اللاجئين المرفوضين.

وتعد هذه أول دفعة من طالبي اللجوء يتم ترحيلهم من ألمانيا منذ هجوم بسيارة مفخخة وقع في أيار الماضي، بالقرب من السفارة الألمانية في كابول، والذي أسفر عن مقتل 150 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين.