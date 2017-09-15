ألمانيا : محاكمة لاجئ سوري بتهمة التحرش و الاعتداء الجنسي على طفلة

تنظر محكمة توبينغن الألمانية في قضية لاجئ سوري، متهم بالتحرش الجنسي من الدرجة الأولى، والاستغلال والاعتداء الجنسيين.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، يوم الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ السوري البالغ من العمر 37 عاماً، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، متهم بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، خلال شهر حزيران الماضي.

وفي التفاصيل، قال الادعاء العام إن اللاجئ السوري قام، بإسقاط الطفلة أثناء قيادتها للدراجة على الأرض، وقام بسحبها لحرش قريب ولمسها في مناطق حساسة.

صراخ الطفلة منع حدوث الأسوأ، حيث انتبه بعض المارة لذلك، وتغلبوا على اللاجئ الذي كان يحمل سكيناً طولها 28 سم.

ويمكن للتهم التي يواجها اللاجئ، وهي الاستغلال والاعتداء الجنسيان، والتحرش من الدرجة الأولى، (AksAlser.com)، أن تتسبب له بالسجن من 3 إلى 15 عاماً.

يذكر أن اللاجئ السوري وصل إلى ألمانيا في شباط 2014، ويقبع في السجن منذ اعتقاله وقت الحادثة، ولم يدل بأي تصريح عن الحادثة.