ألمانيا : ميركل و شولتس يكشفان عن خطايا أيام الشباب

اعترفت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل التي تحجم في العادة عن الخوض في حياتها الشخصية، أنها ارتكبت فعلاً طائشاً أيام مراهقتها، إذ دخنت سيجارة وأخفت الأمر عن والديها.

جاء ذلك رداً على سؤال من هيئة «إن دي آر» للبث الإذاعي والتلفزيوني عن أي «خطيئة من أيام الشباب» بعدما اعترف منافسها الرئيس في الانتخابات مارتن شولتس، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، بأنه ألقى عبوة منظف للغسيل في حمام سباحة عام خلال «ليلة مجنونة».

وقالت ميركل، وهي ابنة قس: «دخنت سيجارة في عمر صغير إلى حد ما ولم أبلغ والدي. لذا، يمكنني القول أنها خطيئة صغيرة».

ومن المتوقع أن تفوز مركل (63 عاماً) بولاية رابعة في الانتخابات العامة المقررة في 24 أيلول (سبتمبر)، ويتفوق حزبها في استطلاعات الرأي بأكثر من عشرة في المئة على «الحزب الديموقراطي الاشتراكي»، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.

وبعد 12 عاماً في السلطة، تقدم ميركل نفسها على أنها أكثر من مجرد «أم» ألمانية، وتنظم حملة على الإنترنت حتى تتمكن من الوصول إلى الناخبين الأصغر سناً.

وظهرت المستشارة الألمانية على موقع «يوتيوب» وحضرت أكبر مؤتمر أوروبي لألعاب الكمبيوتر ضمن مساعيها لحشد تأييد حوالي ثلاثة ملايين ناخب يدلون بأصواتهم للمرة الأولى. (REUTERS)