اتصال هاتفي بين لافروف و تيلرسون لمناقشة الوضع في سوريا

اتصال هاتفي بين لافروف و تيلرسون لمناقشة الوضع في سوريا

قالت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة 15 سبتمبر/أيلول، إن اتصالا هاتفيا جمع بين وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن وزيري الخارجية ناقشا في المكالمة التعاون بشأن سوريا.

ولفتت إلى أن لافروف وتيلرسون شددا على ضرورة التركيز في عمل مناطق تخفيض التصعيد، وفقا لما جاء على الحساب الرسمي للخارجية الروسية في موقع “فيسبوك”.(sputnic)