احذر إذا كنت من مستخدمي ” البلوتوث ” على هاتفك

احذر إذا كنت من مستخدمي ” البلوتوث ” على هاتفك

حذر باحثون في شركة أرميس (Armis) من أن أكثر من 5.3 مليار من الأجهرة التي تحتوي على #بلوتوث معرضة لهجمات من أطلقوا عليها تسمية بلوبورن (BlueBorne) .

وقال المختصون إن بلوبورن (BlueBorne) يمثل خطرا على مجموعة واسعة من الأجهزة، من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة التقنية في السيارات التي تحتوي على بلوتوث وأن هذه الهجمات لايمكن اكتشافها أو إصلاحها بالطرق الإعتيادية ولتخطي هذه الهجمات على المستخدم إغلاق البلوتوث

هذا وقامت شركات أندريود بإصدار أنظمة حماية ضد بلوبورن (BlueBorne ) التي تتمثل بإصدار Android Security Bulletin، وفقاً لقناة روسيا اليوم، أما تطبيقات شركة أبل التي صدرت قبل تحديث iOS 9.3.5 فهي أيضا كانت عرضة لهذه الهجمات ولكن الشركة قامت بتحييد هذه المشاكل في تطبيق iOS 10

وأوصى خبراء في شركة أرميس جميع مستخدمي الأجهزة الإلكترونية بإغلاق البلوتوث وتثبيت التطبيقات الحديثة اللازمة الموجودة حاليا على Google Play و App stor.