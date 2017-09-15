استسلام أمريكي قاتل في صفوف ” داعش ” في سوريا

استسلام أمريكي قاتل في صفوف ” داعش ” في سوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس إن أمريكيا قاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا استسلم لقوات تدعمها الولايات المتحدة هذا الأسبوع وجرى تسليمه للقوات الأمريكية.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن الأمريكي سلم نفسه لتحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تدعمه واشنطن ويتألف في معظمه من مسلحين عرب وأكراد في 12 سبتمبر أيلول أو قريبا من ذلك التاريخ.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الميجر أدريان رانكين جالواي في بيان ”أفراد تابعون لوزارة الدفاع يحتجزون المواطن الأمريكي على نحو مشروع بصفته مقاتلا عدوا“.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعتقل فيها حلفاء الولايات المتحدة مواطنا أمريكيا يقاتل في صفوف التنظيم.

ففي يونيو حزيران أدين رجل من ولاية فرجينيا سافر إلى سوريا للقتال في صفوف الدولة الإسلامية بتهمة توفير دعم مادي للتنظيم المتشدد.

وقضى محمد جمال خويس (27 عاما) نحو شهرين ونصف في مطلع 2016 مع مقاتلي الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وشارك في التدريب الديني للتنظيم.

واعتقلته قوات البشمركة الكردية في شمال العراق في مارس آذار 2016 وسلمته للسلطات الأمريكية. (REUTERS)