السويد : محاكمة لاجئ سوري بتهمة ” ارتكاب جرائم حرب ” عندما كان عنصراً في ميليشيات بشار الأسد المحلية بسوريا

وجهت محكمة سويدية إلى رجل سوري تهمة الاشتباه بارتكابه جرائم حرب في بلده الأصلي.

ونقلت شبكة “الكومبس” السويدية، الخميس، عن الادعاء العام في محكمة سودرتورن، جنوبي ستوكهولم، أن الرجل البالغ من العمر 32 عاماً، مشتبه به بارتكاب جرائم حرب في العام 2014 عندما كان يخدم مع قوات النظام.

وقال المدعي العام هنريك أتوربس، إن ما قام به المتهم يعد انتهاكاً للكرامة الشخصية، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكان الرجل الذي قدم طلب لجوء في السويد صيف 2015، قد ظهر -بحسب المصدر ذاته- في مجموعة صور مع قتلى ومصابين بجروح خطيرة، ومن المرجح أن تكون تلك الجريمة قد ارتكبت في سوريا في كانون الثاني من العام 2014.

يذكر أن سلطات النظام وإعلامه والموالون له يطلقون على ميليشيات بشار الأسد المحلية متعددة الجنسيات (سوريا – إيران – أفغانستان – العراق – لبنان – …)، اسم “الجيش العربي السوري”.