الفنانة السورية أصالة نصري تتعرض للسرقة في مصر

تلقى رجال مباحث التجمع الخامس، الحي الراقي بالعاصمة المصرية، بلاغا من المخرج طارق رياض محمد العريان، بسرقه مبلغ 70 ألف جنيه من داخل دولاب بمسكنه.

من خلال تحريات المباحث، نجحت الشرطة المصرية بالكشف عن ملابسات واقعة السرقة، وفق ما اوردت صحيفة اليوم السابع المصرية، حيث تبين أن سائق المخرج (مصري الجنسية) استعان بخادمتي الفيلا وشخصين آخرين لارتكاب الواقعة (جميعهم من إثيوبيا)، تم ضبطهم جميعا وإعادة الأموال، وأحيل المتهمون للنيابة التي تولت التحقيق.

ومن جانبه، وجه المخرج طارق العريان الشكر إلى وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، وفريق البحث القائم على كشف الجريمة، على الجهد المبذول للوصول الى مرتكبيها في وقت قياسي.