المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي يتوقع تأجيل استفتاء كردستان العراق

أعرب بريت مكغورك المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي عن تفاؤله من أن قادة إقليم كردستان العراق سيقبلون بخطة مقترحة لتأجيل الاستفتاء على انفصال الإقليم.

وصرح مكغورك في مؤتمر صحفي عقده الخميس في أربيل أن المضي قدما في إجراء الاستفتاء يوم 25 سبتمبر/ أيلول الحالي سيكون تحركا “محفوفا بالمخاطر” للإقليم وسكانه، لأنه لا يحظى بشرعية دولية.

وأشار إلى أن التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، “لا يدعم” الاستفتاء، مؤكدا أن المقترح البديل الذي تم تقديمه “سيعود بالفائدة” على الإقليم والعراق.

ورفض المبعوث كشف تفاصيل المقترح الذي قدم خلال اللقاء الذي جمعه بمبعوثين دوليين آخرين مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني، قائلا: “نحن ننتظر المناقشات للرد على ما تم تقديمه”. (RT)