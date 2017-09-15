انفجار في محطة مترو غرب لندن

ذكرت وسائل إعلام بريطانية ان انفجاراً وقع في محطة مترو غرب لندن اليوم (الجمعة)، أسفر عن إصابة ركاب بحروق.

وقالت الشرطة انها على علم بحادث في محطة «بارسونز غرين» غرب لندن، ونصحت المواطنين بالابتعاد عن المنطقة، بينما قالت خدمة الإسعاف ان مسعفيها وصلوا إلى المحطة.

وأورد الموقع الإلكتروني لصحيفة «مترو» ان بعض الركاب أصيبو بحروق في الوجه. وأظهرت صور نشرت على موقع «تويتر» امرأة تجلس على رصيف المحطة وتتلقى مساعدة من خدمات الطوارئ.

وذكرت هيئة النقل في لندن على «تويتر» أن الخدمة توقفت بين محطتي «إيرلز كورت» و«ويمبلدون» التي تمر عبر محطة «بارسونز غرين».(REUTERS)