نشر صورة له بصحبته .. باسل آصف شوكت يحتفل بعيد ميلاد خاله بشار الأسد : ” ممتن لامتلاكي خالاً مثلك ” !

نشر صورة له بصحبته .. باسل آصف شوكت يحتفل بعيد ميلاد خاله بشار الأسد : ” ممتن لامتلاكي خالاً مثلك ” !

نشر باسل شوكت، ابن بشرى الأسد شقيقة رأس النظام، صورة تجمعه مع الأخير، احتفالاً بعيد ميلاده (11 سبتمبر).

وتعتبر هذه الصورة الأولى من نوعها التي يظهر فيها شوكت إلى جانب خاله.

وعلق شوكت على الصورة بالقول: “ممتن لامتلاكي خالاً مثلك .. أسعد عيد ميلاد لمن يكون موجوداً لمساندتي دائماً”.

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