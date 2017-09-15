بريطانيا : القبض على لاجئ سوري تحرش بنساء في نفق للمشاة و حال الهرب إلى مصر و السودان

بريطانيا : القبض على لاجئ سوري تحرش بنساء في نفق للمشاة و حال الهرب إلى مصر و السودان

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يوم الثلاثاء الماضي (12/9)، إن لاجئاً سورياً اعترف بالتحرش جنسياً بنساء، في نفق للمشاة، بلندن.

وأفادت الصحيفة أن حسن الخباز (22 عاماً)، قام بسلسلة اعتداءات جنسية (6 نساء)، بعد شهر واحد فقط من حصوله على حق اللجوء في بريطانيا.

وكانت بعض ضحايا الخباز يمشين في نفق بمحطة بادينغتون، وسط لندن، بين 14 تشرين الثاني و 3 آذار، الماضيان.

وكان الخباز قد حكم عليه بالسجن مع وقف التفيذ في أيار الماضي، بعد أن أدين باعتداء مشابه في آذار الماضي، واستمرت الشرطة بتحقيقاتها باعتداءات أخرى.

وبينما كان اللاجئ السوري تحت المراقبة، ومفرجاً عنه بكفالة، حاول مغادرة البلاد (إلى مصر ومن ثم السودان)، إلا أنه تم إلقاء القبض عليه في مطار هيثرو، وذكرت الصحيفة أنه اعترف باعتداءاته الستة.

ونقلت الصحيفة عن المدعي العام “بريت ويفر” قوله، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المدعى عليه بارتكاب هذه الاعتداءات على النساء اللواتي كن يعبرن النفق لوحدهن في منطقة ماريلبون رود”.

ومن المنتظر صدور الحكم بحق الخباز، في العاشر من تشرين الأول المقبل.