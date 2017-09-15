بشار الأسد يبارك لخامنئي و للشعب الإيراني الذي ضحى بدمائه بمناسبة ” فك الحصار عن دير الزور ” !

بشار الأسد يبارك لخامنئي و للشعب الإيراني الذي ضحى بدمائه بمناسبة ” فك الحصار عن دير الزور ” !

قالت قناة روسيا اليوم، الخميس، إن “وكالة إرنا الإيرانية، كشفت عن نص رسالة وجهها بشار الأسد، إلى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أشاد فيها بدور طهران في دعم سوريا بالحرب ضد الإرهاب”.

وجاء في نص الرسالة، بحسب القناة: “السيد المرشد الأعلى، أقدم لكم خالص الشكر على المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في محاربة الإرهاب ومساعدة الشعب السوري على تحرير وطنه من رجس الإرهابين التكفيريين”.

وأضاف بشار: “الشعب الإيراني الذي ضحى بدمائه في محاربة الإرهاب نعتبره شريكا لنا في الانتصار، وستواصل سوريا وإيران العمل معا لأجل إقامة نظام إقليمي ودولي قائم على أساس العدل والمساواة والكرامة لجميع الشعوب والدول”.

وختم: “كما أبارك لكم وللحكومة والشعب الإيراني الإنجاز الاستراتيجي المتمثل في فك الحصار عن مدينة دير الزور، والذي تم بفضل تعاون الجيش السوري مع الحلفاء والأصدقاء”.

مواضيع متعلقة

خامنئي : ننظر إلى سوريا من باب المصلحة بغض النظر عن اعتبار مسؤولين إيرانيين لبشار الأسد ديكتاتوراً