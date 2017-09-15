بوفون : ليونيل ميسي لاعب من كوكب آخر

أقر قائد وحارس مرمى #يوفنتوس الإيطالي، #جانلويجي_بوفون بأن فريقه يشعر بـ “الألم” عقب الخسارة 0-3 أمام برشلونة الثلاثاء الماضي، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري الأبطال، ولكنه حث لاعبي فريقه في الوقت ذاته على ضرورة استعادة الثقة بأنفسهم.

وأكد بوفون في مقابلة نشرها الموقع الرسمي للنادي: “نشعر بالألم، هذا شيء طبيعي، الفريق الذي اعتاد على الانتصارات وأن يكون له اليد العليا في غالبية مبارياته، بالطبع يشعر بالضيق عندما يتعرض لخسارة مثل هذه”.

ويرى قائد “البيانكونيري” أن الفريق يجب أن يتعلم “كيفية قراءة مراحل المباريات” من أجل مواجهة الخصوم وإدراك “ما يجب فعله تماماً في بعض أوقات المباراة”.

وعلى الرغم من صعوبة تقبل الخسارة بالنسبة لكبير ممثل مدينة تورينو، إلا أن الحارس الدولي أكد أنه “يجب تخطي الصعاب” والعودة لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة في البطولة المحلية وفي دوري الأبطال.

كما أثنى بوفون خلال المقابلة على تفوق الفريق الكاتالوني، مشيراً إلى أن الهزيمة علمت يوفنتوس “أنه إذا أراد تقديم مباراة جيدة أو محاولة الفوز أمام ثلاثة أو أربعة فرق، تمتلك بالتأكيد إمكانيات فردية وجماعية هائلة”، فمن الضروري “الحفاظ على نوع من الثبات داخل صفوف الفريق، والشراسة في اللعب”.

وأشار “علينا أن نلعب بثقة وبهدوء، وهو ما افتقدناه بعد تقدمهم: علينا أن نتحسن في هذا الجانب”.

كما تطرق للحديث حول الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل في مرماه هدفين، ووصفه بأنه “لاعب من كوكب آخر”. ( EFE )