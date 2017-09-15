تركيا : سوري و أطفاله الخمسة على متن دراجة صغيرة و صحيفة تصفها بـ ” الرحلة الخطيرة ” ! ( فيديو )

تركيا : سوري و أطفاله الخمسة على متن دراجة صغيرة و صحيفة تصفها بـ ” الرحلة الخطيرة ” ! ( فيديو )

انتشر في تركيا، على نحو واسع، عبر مواقع التواصل، مقطع مصور يظهر سورياً يقود دراجة وعلى متنها أطفاله الخمسة.

ونشرت صحيفة “صباح” التركية المقطع المصور، وقالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه لعائلة سورية مؤلفة من ستة أشخاص بينهم 5 أطفال، على متن دراجة كهربائية، بمقاطعة إصلاحية، بمحافظة غازي عنتاب، جنوبي تركيا.

ووصفت الصحيفة المشهد بأنه “رحلة خطيرة”، وقالت إن العائلة السورية لم تكن ترتدي الخوذ، ولم تتخذ تدابير السلامة، فيما تابع السائق رحلته على الرغم من التحذيرات التي تلقاها.