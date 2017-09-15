تركيا : صور لطفل سوري متعب تسلط الضوء على معاناة أقرانه الذين يعملون لمساعدة عائلاتهم على تحمل تكاليف المعيشة

تداولت الصحف التركية، أول أمس الأربعاء، مجموعة من الصور، التقطها بعض المواطنين الأتراك، لطفل سوري يعمل في بيع المناديل، أرهقه التعب ولم يعد قادراً على الوقوف، فقرر النوم على أريكة معروضة للبيع على الرصيف، في أحد شوارع مدينة ملاطيا.

وقالت وكالة إخلاص التركية تعليقاً على الصورة، بحسب ما ترجم عكس السير، إنّ اللاجئين السوريين على الأراضي التركية يعانون من ظروف معيشية صعبة منذ سنوات، ويعمل الآلاف من اللاجئين السوريين خارج المخيمات في محافظة ملاطيا في العديد من القطاعات.

وتضطر العائلة السورية نتيجة هذه الظروف لإرسال أطفالها إلى العمل في بيع المناديل والمياه، وغير ذلك.

وأشارت الوكالة إلى أنّ هذا الطفل واحد من الأطفال الذين يعملون في سبيل مساعدة عائلتهم، إلّا أنّ التعب قد أرهقه ولم يعد قادراً على الاستمرار، فقرر حينها النوم على أريكة معروضة للبيع على الرصيف في شارع حلب بمدينة ملاطيا، دون أن يهتم لحركة المرور الكثيفة.

وختمت الوكالة بالقول إن الطفل عاد إلى عمله فور استيقاظه، وغاب في الزحام.

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