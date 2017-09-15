توتر في أحد أحياء اسطنبول بسبب شجار بين سوريين و أتراك يستدعي تدخلاً كبيراً للشرطة ( فيديو )

توتر في أحد أحياء اسطنبول بسبب شجار بين سوريين و أتراك يستدعي تدخلاً كبيراً للشرطة ( فيديو )

سيطرت أجواء التوتر مساء الأربعاء الماضي على حي “كوتشوك شكمجه” في مدينة اسطنبول إثر شجار بين شبان سوريين وأتراك لسبب مجهول.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، أن الشجار خلف جريحاً تركياً واحداً هو “سيردار بويراز”، حيث أصيب بطعنة سكين وتم نقله إلى المستشفى على الفور.

وأضافت، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الشجار تجدد لاحقاً، ونتج عنه تجمع سكان الحي الأتراك ومحاولة الوصول لمنازل السوريين، إلا أن الشرطة تدخلت بأعداد كبيرة، لمنع ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الأمن استخدمت العربات المدرعة وسيرت دوريات داخل الحي، منعاً لحصول أية تجاوزات.