تونس تلغي قانوناً يمنع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم

أعلنت الرئاسة التونسية، أنها ألغت قانوناً يمنع زواج المرأة التونسية بالرجل غير المسلم، وذلك عقب جدل مجتمعي وديني واسع استمر لأشهر.

وقالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة القراش، في صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، بحسب ما نقلت قناة العربية، إنه قد “تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، أي منشور 1973، مبروك لتونس حق حرية اختيار القرين”.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أطلق دعوة في أغسطس/آب الماضي بمناسبة عيد المرأة، من أجل إلغاء القيود القانونية التي تمنع زواج المرأة التونسية من رجل أجنبي غير مسلم، بعد ضغوط مارستها منظمات نسائية وحقوقية طالبت بتمكين المرأة من حرية اختيار زوجها.

وتجدر الإشارة إلى أن المنشور 1973 الذي وقع إلغاؤه امس، كان ينص على أنه يجب تقديم شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة، وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة، فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.