جبلة : حافلة نقل ركاب تنزلق فوق شاب كان يحاول إصلاح عطل فيها و تتسبب له بإصابات خطيرة

جبلة : حافلة نقل ركاب تنزلق فوق شاب كان يحاول إصلاح عطل فيها و تتسبب له بإصابات خطيرة

قالت مصادر إعلامية محلية، إن حافلة نقل ركاب، دهست شاباً كان يحاول إصلاح عطل فيها، في جبلة.

وذكرت شبكة “السويداء 24″، الأربعاء الماضي، إن “بولمان لمكتب الشلاح والذي ينقل المسافرين بين السويداء واللاذقية، دهس شاباً أثناء توقفه في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية صباح اليوم، حسب شهود عيان”.

ونقلت عن أحد المسافرين قوله إن “البولمان تعطل في مدينة جبلة بعد وصوله من اللاذقية قاصدا محافظة السويداء، حيث أن شاب يعمل في كراج جبلة قام بالتمدد تحت البولمان محاولا إصلاحه.. وبعد لحظات سُمع صوت صراخ الشاب حيث تبين أن مؤخرة البولمان قد انزلقت على جسده ليطلق نداءات أستغاثة”.

وأشار إلى أن “الركاب سارعوا لإنقاذ الشاب ورفع البولمان عن جسده إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، حتى قدم تركس وقام برفع البولمان وسحب المصاب!! الذي تعرض لدهس من منطقة الحوض حتى الصدر تسبب بوضع صحي خطر له”.

وترافق ذلك مع “الاتصال بالإسعاف منذ بداية الحادث والتي تأخرت في القدوم رغم مرور أكثر من ربع ساعة”، وتم نقل الشاب إلى المستشفى وهو بحالة حرجة.