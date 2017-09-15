جلبه إعصار ” هارفي ” من البحر .. مخلوق ضخم و مرعب يحير العلماء

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن علماء أميركيين عثروا على حيوان ضخم ومرعب نافقا على شاطئ في مدينة #تكساس ، بعد انحسار إعصار #هارفي نهاية أغسطس الماضي.

وحيّر الحيوان علماء البحار وليس لديهم أدنى فكرة عن المخلوق الغريب مع وجود بعض الفرضيات، التي تقول إنه ثعبان البحر الضخم، الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورته، بعدما نشرتها ناشطة في مجال البيئة.

وقالت الناشطة بريتي ديساي، بحسب ما اوردت قناة العربية: “كنت على شاطئ تكساس لتقييم الأضرار التي خلفها الإعصار”، وهناك لاحظت وجود مخلوق غريب فسارعت إلى الاقتراب منه وتبيان حقيقته.

وأكدت أنه على الرغم من اهتمامهما الكبير في الحياة البحرية، خاصة المخلوقات التي تعيش في المحيطات والبحار، فإنها لم تتوقع أن تشاهد مخلوقاً مماثلاً على الشواطئ.