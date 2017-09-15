جنوب أفريقيا : طالبة تعاند لصين في الشارع و رأسها مهدد بمسدس ! ( فيديو )

فاجئ اللصوص طالبة كانت في طريقها إلى البيت حيث أوقفوا سيارتهم قربها وهي تسير على رصيف شارع بدا في الفيديو أنه بحي هادئ في مدينة #جوهانسبوغ، بجنوب أفريقيا، وسريعا خرج لصان منها لسرقة حقيبة كانت تحملها، وفيها غال وثمين بالنسبة للطالبة Noxolo Ntusi البالغة 26 سنة، وهي رسالة ماجستير قامت بتحضيرها وتعبت على إنجازها من دون أن تكون لديها نسخة عنها، لذلك عاندتهما بشدة في الطريق، برغم أن أحدهما كان يحمل مسدسا صوبه إلى رأسها.

وبدت الطالبة مصممة على أن لا تتخلى عن حقيبتها بأي ثمن، لأن خسارتها لرسالة الماجستير تعني تأجيل حصولها عليها لعام دراسي بكامله.

وذكرت نوشولو طالبة الطب في “National Health Laboratory Service” بالمدينة، أن اللصين كنا يحاولان السيطرة عليها وخطفها إلى داخل السيارة “فجعلت نفسي ثقيلة الوزن عليهما حتى أصبح انتشالي من الأرض صعباً”، في إشارة منها إلى اللص المسلح بمسدس، الذي نراه يحاول رفعها عن الأرض لإدخالها إلى السيارة.

واعترفت نوشولو في الوقت نفسه بأن ما قامت به شكل خطرا على حياتها، لذلك نصحت من يتعرض لسطو مسلح ما أن لا يقوم بتقليدها. إلا أن لصوص السيارة لم يهنأ لهم التخلي عن سرقتها ومغادرة المكان، لأن أرقام لوحتها كانت واضحة لكاميرا المراقبة في الشارع، لذلك تعرفت الشرطة إلى مالكها، وبساعات معدودات قبضت عليهم وساقتهم مكبلين بالأصفاد.