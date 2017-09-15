جوائز مالية ضخمة في انتظار لاعبي الهلال السعودي

وعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة #السعودية ، تركي آل الشيخ، بتقديم مكافأة مالية بواقع 100 ألف ريال لكل لاعب في فريق الهلال، في حال الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017، بحسب صحيفة الرياضية السعودية.

وجاء ذلك خلال الاتصال الذي أجراه رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد بآل الشيخ، وقدم خلاله الشكر على الدعم الذي تلقاه الفريق، والاهتمام الكبير بعد التأهل الآسيوي من دور ربع النهائي، بمنحه كل لاعب 30 ألف ريال.