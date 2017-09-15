” حزب البعث ” يعلن عن إقامة ” ورشة عمل ” لمشرفي الصفحات ” الداعمة للجيش و قائد الوطن ” على فيسبوك .. و هذه شروط الالتحاق

” حزب البعث ” يعلن عن إقامة ” ورشة عمل ” لمشرفي الصفحات ” الداعمة للجيش و قائد الوطن ” على فيسبوك .. و هذه شروط الالتحاق

أعلن “حزب البعث” المغتصب للدولة والمجتمع، عبر الصفحات التابعة له في مواقع التواصل الاجتماعي، عن “إقامة ورشة عمل خاصة بمدراء صفحات التواصل الاجتماعي على مستوى القطر العربي السوري”.

وستقام ورشة العمل في محافظة دمشق وتمتد على مدار خمسة أيام “بمعدل ثلاث محاضرات صباحية يلقيها إعلاميين و أساتذة من جامعة دمشق و لقاء مسائي و في اليوم الأخير سيقام حفل تخريج توزع فيه شهادات تكريم على الرفاق المشاركين و بعض التسهيلات بما يخص عملهم الصحفي”.

أما شروط الالتحاق بالدورة فهي: “1-أن تكون الصفحة ذات طابع وطني داعم للجيش العربي السوري و قائد الوطن 2- معدل إعلامي واحد ممثل عن كل صفحة 3- أن يتجاوز عدد معجبين الصفحة 200 ألف معجب 4- تعمل الصفحة منذ أكثر من عامين 5- أن تكون الصفحة متابعة للوضع العسكري و الخدمي و السياسي في سورية”.

وعلى الراغبين بالحضور “التواصل مع قسم الصحافة و الإعلام الالكتروني في القيادة القطرية على صفحة القيادة على فيس بوك قبل تاريخ 15/8/2017 ليتم إبلاغهم عن موعد الورشة”.

وختم الإعلان بـ “الصفحات الوطنية التي لا تحقق عدد المعجبين المطلوب للالتحاق بالورشة سيقام لهم ورشات عمل لاحقة على مستوى المحافظات”.