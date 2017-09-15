دمشق : خسف أرضي بعمق 10 أمتار في منطقة ” مزة 86 ” ( صور )

شهدت منطقة “المزة 86 في دمشق”، خسفاً أرضياً، يوم الخميس، ما أدى إلى أضرار مادية.

وذكرت مصادر إعلامية موالية، أن الانهيار كان بعمق 10 أمتار وعرض 5، في الشارع الواقع خلف ملحمة البتول، في المنطقة المذكورة.

ونقل عن “مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق” طارق نحاس، قوله إنه “تم إخلاء أربعة منازل، وبقي 24 منزل يتم فحصهم، بالإضافة الى أنه سيتم فحص شامل للأبنية في المنطقة، و سيتم ردم الحفرة بشكل كامل”.