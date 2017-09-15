ريـال مدريد يتفق مع إيسكو على البقاء حتى 2022

ريـال مدريد يتفق مع إيسكو على البقاء حتى 2022

أعلن فريق #ريال_مدريد الإسباني لكرة القدم، عن توصله إلى اتفاق مع لاعب وسط الملعب #إيسكو على تمديد التعاقد بينهما حتى عام 2022.

ولعب إيسكو، الذي سينتهي عقده القديم بنهاية الموسم الحالي، دورا بارزا في استعادة الريال لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، الذي شهد أيضا احتفاظ الفريق بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي.

وذكر النادي الملكي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي: “اتفق ريال مدريد وإيسكو على تمديد عقد اللاعب الذي سيبقى في النادي حتى 30 يونيو عام 2022”.

وأشارت تقارير إخبارية إسبانية إلى أن العقد الجديد لإيسكو يتضمن شرطا جزائيا بلغت قيمته 700 مليون يورو (9ر830 مليون دولار)، لإغلاق الطريق أمام الفرق التي ترغب في الظفر بخدمات اللاعب.

ويأتي الاتفاق على تمديد التعاقد مع إيسكو، بعد يوم واحد فقط من تجديد عقد الظهير الأيسر البرازيلي مارسيللو مع الريال حتى عام 2022 أيضا. ( DPA )