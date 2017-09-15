سحب قرعة مونديال روسيا على أساس تصنيف ” فيفا ” لشهر تشرين الأول

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( #فيفا ) ان عملية سحب قرعة نهائيات #كأس_العالم 2018 في روسيا والمقررة في الاول من كانون الاول/ديسمبر المقبل في #موسكو ، ستتم على أساس تصنيف فيفا لشهر تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

وكتب الاتحاد الدولي في موقعه الرسمي: “جميع المنتخبات ستوزع على المستويات من 1 الى 4 بحسب المعايير الرياضية مع 8 منتخبات في كل مستوى. هذا يعني ان نسخة تشرين الاول/اكتوبر 2017 في التصنيف العالمي فيفا ستستخدم لتوزيع جميع المنتخبات المؤهلة بحسب تصنيفها بالترتيب التنازلي حيث يضم المستوى الاول المنتخبات السبعة الاولى في التصنيف الى جانب روسيا المضيفة”.

واضاف انه لا يمكن لمنتخبين من قارة واحدة التواجد في مجموعة واحدة باستثناء الاتحاد الأوروبي، الذي يمكن أن يشهد منتخبين من بلدانه الأعضاء ضمن نفس المجموعة.

وسيكشف عن تصنيف فيفا الذي سيتم الاعتماد عليه لتشكيل المستويات في عملية سحب القرعة في 16 تشرين الاول/اكتوبر المقبل اي بعد المباريات الاخيرة في التصفيات. وتقام مباريات الملحق في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتقام عملية سحب القرعة في الاول من كانون الاول/ديسمبر في قصر المؤتمرات بالكريملين في موسكو والذي يتسع لـ 6 الاف مشجع.

وتستضيف روسيا النهائيات في الفترة بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو 2018 على 12 ملعبا في 11 مدينة غرب البلاد. ( AFP )