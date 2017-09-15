سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الجمعة 15 \ 9 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الجمعة 15 \ 9 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الجمعة 15 \ 9 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 19000 الدولار 515 517 اليورو 616 620 الليرة التركية 149 151 الدرهم الإماراتي 140 141 الليرة اللبنانية 0.341 0.343 الريال السعودي 137 138 الدينار الأردني 726 730

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