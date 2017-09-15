سيريلانكا : تمساح يقتل صحافياً يعمل في صحيفة ” فاينانشال تايمز “

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أنّ ​تمساحاً قتل الصحافي المبتدء، بول مكلين، الّذي يعمل في صحيفة “فاينانشال تايمز” أثناء قضائه عطلة في ​سيريلانكا​.

وكان مكلين، خريج جامعة أوكسفورد، قد انضمّ إلى الصحيفة كمتدرب قبل عامين بعد إنهاء دراسته الجامعية، وفق ما اوردت النشرة اللبنانية، وكان يقضي عطلته بصحبة أصدقائه على مقربة من خليج أروغام عند الساحل الجنوبي الشرقي من الجزيرة، عندما سمع السكان استغاثته بينما كان التمساح يجرّه إلى النهر.

ولفت صاحب مدرسة لتعليم ​ركوب الأمواج​، فاواس لافير، إلى أنّه “عندما وصلوا إلى البقعة الّتي حدث فيها هجوم التمساح، لم يتمكّنوا من إنقاذه لأنّ التمساح كان قد جذبه إلى عمق المياه ولم يتمكّنوا من رؤية ما يحدث”.