غوارديولا محذراً لاعبيه : لم ننجز أي شيء بعد

غوارديولا محذراً لاعبيه : لم ننجز أي شيء بعد

طالب مدرب #مانشستر_سيتي #بيب_غوارديولا ، لاعبيه بعدم المبالغة في الاحتفال بالفوز 4-0 على فينوورد مع الإبقاء على الفلسفة الهجومية إذا أرادوا المضي بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعادل سيتي أكبر انتصار أوروبي له باكتساح بطل هولندا في روتردام بفضل ثنائية للمدافع جون ستونز وهدف لكل من سيرجيو أغويرو وغابرييل جيسوس.

وقال غوارديولا إنه سعيد بالنتيجة لكنه دعا لاعبيه إلى التحلي بالتواضع، مذكراً إياهم بنتائج سيتي المخيبة خارج أرضه خلال الموسم الماضي في دوري الأبطال.

وأضاف لموقع سيتي: “الفوز في أول مباراة مهم جداً، لكننا لم ننجز أي شيء بعد، إنها بداية رائعة، في الموسم الماضي لم نتمكن من الفوز خارج أرضنا في دوري الأبطال وتحدثنا عن هذا مع التشكيلة”.

وتابع: “من المهم أن نرى إن كان بإمكاننا الالتزام بنفس العقلية خارج ملعب الاتحاد وتحمل نفس الضغط الشديد والتمسك بالفلسفة الهجومية مع عدم استقبال أهداف من مرتدات لذا أنا سعيد جداً”.

ويعود سيتي إلى أجواء الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث يبتعد بفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر يونايتد، عندما يحل ضيفاً على واتفورد يوم غد السبت. ( reuters )