لأول مرة.. محمد صلاح يتفوق على ميسي و رونالدو

أعلن موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( #يويفا ) اللاعب الأفضل في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وهو جناح ليفربول الإنكليزي، الدولي المصري #محمد_صلاح .

و تفوق صلاح في التصويت الجماهيري على كل من مهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وغيرهم مثل نيمار وهاري كين وخاميس رودريغيز، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، و أحرز صلاح هدفاً في مباراة فريقه ضد إشبيلية الإسباني الأربعاء الماضي، على ملعب أنفيلد رود.

بالمقابل قاد ميسي فريقه برشلونة للفوز على يوفنتوس 3-0 سجل منها إثنين، وكذلك فعل رونالدو ضد آبويل نيقوصيا القبرصي.